POL-LB: Leonberg: Fahrräder und e-Scooter am Bahnhof beschädigt - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Ludwigsburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte am Sonntagmorgen (27.07.2025) gegen 08:40 Uhr die Polizei, da aus einer Gruppe Jugendlicher heraus Fahrräder am Bahnhof in Leonberg beschädigt wurden. Im Zuge der Fahndung wurde eine 7-köpfige Personengruppe an einer Bushaltestelle in der Römerstraße in Leonberg angetroffen. Erste Ermittlungen ergaben, dass zwei Personen aus der Gruppe, ein 16-Jähriger und ein 22-Jähriger, als Tatverdächtige der gemeldeten Sachbeschädigungen in Frage kommen. Die beiden sollen zuvor mit mutmaßlich fremden Fahrrädern auf dem Bahnhofsgelände herumgefahren sein und schließlich sämtliche am Bahnhof abgestellten Fahrräder und e-Scooter umgeworfen und mutwillig beschädigt haben. Bislang wird von einem angerichteten Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro ausgegangen. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können. Außerdem werden Geschädigte gesucht, deren Fahrräder oder e-Scooter am Bahnhof Leonberg geparkt waren und dort beschädigt wurden. Entsprechende Hinweise nimmt die zuständige Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter Tel. 0711 87035-0 oder per E-Mail an bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegen.

