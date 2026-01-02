PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw überschlägt sich

Hellenthal (ots)

Am Mittwoch (31. Dezember) kam es gegen 21.20 Uhr bei Hellenthal-Sieberath auf der Landstraße 17 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Schleiden befuhr die Landstraße 17 aus Hellenthal-Sieberath kommend in Richtung Hellenthal-Reifferscheid. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 25-Jähriger aus Hellenthal. In einer Linkskurve geriet die Pkw-Fahrerin auf der winterglatten Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam in einem angrenzenden Graben auf dem Dach zum Stillstand.

Beide Personen wurden bei dem Unfall verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

