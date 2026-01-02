PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus: Ungewöhnliches Diebesgut entwendet

Bad Münstereifel (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (31. Dezember), 16.30 Uhr, bis Donnerstag (1. Januar), 14.30 Uhr, brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus im "Windheckenweg" in Bad Münstereifel ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand warfen die Täter ein Fenster mit einem Stein ein und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Im Inneren wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Entwendet wurden Reisepässe, ein Schlüssel sowie ein Kopfkissen. Zur Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

