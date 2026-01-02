PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auseinandersetzung auf dem Bahnhofs-Vorplatz: 63-Jähriger verletzt

Euskichen (ots)

Am Mittwoch, den 31. Dezember, kam es gegen 18.15 Uhr auf dem Vorplatz des Bahnhofs in der Oststraße in Euskirchen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 15-Jährigen und einem 63-Jährigen, beide aus Euskirchen.

Zunächst entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen. Im weiteren Verlauf schlug der 15-Jährige dem 63-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Der Mann stürzte zu Boden, woraufhin der Jugendliche nach Zeugenangaben nochmals gegen ihn trat. Anschließend entfernte sich der 15-Jährige vom Tatort in Richtung Euskirchener Innenstadt. Der 63-Jährige wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte der Jugendliche, der sich in Begleitung von drei weiteren Jugendlichen befand, in der Euskirchener Innenstadt angetroffen werden. Er zeigte sich gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verbal aggressiv. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille.

Der 15-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut eines Familienmitglieds übergeben. Eine Strafanzeige aufgrund der gefährlichen Körperverletzung wurde gefertigt. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 13:00

    POL-EU: Pkw-Fahrer kollidiert mit Fußgängerin

    Euskirchen (ots) - Am Mittwochvormittag (31. Dezember) kam es um 10.54 Uhr auf der "Roitzheimer Straße" in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin. Ein 75-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen befuhr die "Roitzheimer Straße" aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung "Felix-Wankel-Straße". Zur selben Zeit beabsichtigte eine 20-jährige Fußgängerin aus Euskirchen, die "Roitzheimer ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 13:00

    POL-EU: Pkw überschlägt sich

    Hellenthal (ots) - Am Mittwoch (31. Dezember) kam es gegen 21.20 Uhr bei Hellenthal-Sieberath auf der Landstraße 17 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Schleiden befuhr die Landstraße 17 aus Hellenthal-Sieberath kommend in Richtung Hellenthal-Reifferscheid. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 25-Jähriger aus Hellenthal. In einer Linkskurve geriet die Pkw-Fahrerin auf der winterglatten Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 12:40

    POL-EU: Vorläufige Bilanz zum Jahreswechsel

    Kreis Euskirchen (ots) - Im gesamten Kreisgebiet kam es in der Zeit von Silvester (31. Dezember, 18 Uhr) bis zum Neujahrsmorgen (1. Januar, 6 Uhr) zu 42 Einsätzen mit Silvesterbezug. Im Vorjahr waren es 32 Einsätze. Bereits am frühen Abend, gegen 19.10 Uhr, hielten sich drei Unbekannte vor einem Mehrfamilienhaus in der "Nesselrodestraße" in Mechernich auf. Ein Unbekannter gab einen Schuss mit einer Schreckschusswaffe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren