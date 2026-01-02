Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auseinandersetzung auf dem Bahnhofs-Vorplatz: 63-Jähriger verletzt

Euskichen (ots)

Am Mittwoch, den 31. Dezember, kam es gegen 18.15 Uhr auf dem Vorplatz des Bahnhofs in der Oststraße in Euskirchen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 15-Jährigen und einem 63-Jährigen, beide aus Euskirchen.

Zunächst entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen. Im weiteren Verlauf schlug der 15-Jährige dem 63-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Der Mann stürzte zu Boden, woraufhin der Jugendliche nach Zeugenangaben nochmals gegen ihn trat. Anschließend entfernte sich der 15-Jährige vom Tatort in Richtung Euskirchener Innenstadt. Der 63-Jährige wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte der Jugendliche, der sich in Begleitung von drei weiteren Jugendlichen befand, in der Euskirchener Innenstadt angetroffen werden. Er zeigte sich gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verbal aggressiv. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille.

Der 15-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut eines Familienmitglieds übergeben. Eine Strafanzeige aufgrund der gefährlichen Körperverletzung wurde gefertigt. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei aufgenommen.

