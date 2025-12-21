Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Fahrzeug-Brände in der Dorotheenstraße - Zeugen gesucht

Unna (ots)

Am Samstagabend (21.12.2025) gegen 21:35 Uhr brannten aus bislang unbekannten Gründen in der Dorotheenstraße zwei nebeneinander geparkte Firmen-Transporter im Front-Bereich. Ein dritter daneben geparkter Transporter einer anderen Firma wurde durch den Brand der beiden anderen Fahrzeuge seitlich stark beschädigt. Die Brände wurden durch die Feuerwehr Unna gelöscht. Die drei Fahrzeuge wurden sichergestellt. Es wird Brandstiftung vermutet. Der Sachschaden wird insgesamt auf mindestens etwa 30.000 EUR geschätzt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe waren auch Bedienstete der Unteren Wasserbehörde des Kreises Unna und des Bauhofs der Stadt Unna vor Ort. Die Fahrbahn wurde in dem Bereich durch eine beauftragte Spezial-Firma gereinigt. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben oder sonst Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

