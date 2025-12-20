POL-UN: Kamen - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht
Kamen (ots)
Am Freitag (19.12.2025) im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Kastanienallee ein und entwendeten Bargeld. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell