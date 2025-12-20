Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit insgesamt drei verletzten Personen

Werne (ots)

Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Nordlippestr. in Werne. In Höhe der Einmündung zur Herberner Str. übersah nach ersten Erkenntnissen ein 57 jähriger Mann aus Bergkamen den vorfahrtsberechtigten 62 Jährigen aus Selm, welcher mit seinem Fahrzeug auf der Nordlippestr. in Fahrtrichtung Werne unterwegs war. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich der Herberner Str. Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Personen lebensgefährlich und eine Person leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Verkehrsunfallaufnahme wird bis in die Morgenstunden dauern. Die Nordlippestr. wird für diesen Zeitraum komplett gesperrt bleiben.

