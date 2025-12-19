PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger

Unna (ots)

Am Donnerstagmorgen (18.12.2025) kam es gegen 09.20 Uhr im Einmündungsbereich Massener Hellweg/Massener Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall.

Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer aus Unna befuhr die Massener Bahnhofstraße und beabsichtigte, nach links auf den Massener Hellweg abzubiegen. Ein 88-jähriger Fußgänger aus Unna befand sich zu der Zeit auf der Massener Bahnhofstraße, die er in Höhe der Querungshilfe begehen wollte.

Aus ungeklärter Ursache sah der Pkw-Fahrer den Fußgänger zu spät und es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fußgänger zu Boden fiel und sich schwer verletzte.

Mit einem Rettungswagen kam er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

