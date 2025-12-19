Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Polizei führt Verkehrskontrollen zu Drogen- und Alkoholdelikten durch

Bönen (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna hat am Mittwoch (17.12.2025) und Donnerstag (18.12.2025) an der Rhynerner Straße in Bönen von jeweils 06.00 Uhr bis 12.00 Uhr Verkehrskontrollen zu Drogen- und Alkoholdelikten durchgeführt. Während dieser Aktionswoche hatte sich die Polizei auf die Verstöße von Kleintransportern konzentriert.

Und so leiteten die Polizeibeamtinnen und -beamten während dieses Schwerpunkteinsatzes im Rahmen der Roadpol-Aktionswoche "Alcohol & Drugs" unter anderem 16 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Fahrpersonalgesetz ein (weil Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten wurden).

Drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gab es wegen mangelhafter bzw. gar nicht vorhandener Ladungssicherung.

Ein Fahrer gab an, Dauerkonsument von Betäubungsmitteln zu sein und wunderte sich über die Verkehrskontrolle, da der Konsum von Haschisch doch erlaubt sei. Ihn erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach § 24a StVG, Haschisch.

Ein weiterer Kleintransporter wurde ohne Versicherungsschutz geführt. Die Kennzeichen wurden entsiegelt, die Weiterfahrt wurde untersagt. Das Straßenverkehrsamt wurde informiert und die Polizistinnen und Polizisten schrieben eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversichungsgesetz.

Die Polizei wird auch künftig weitere Verkehrskontrollen zur Bekämpfung von Drogen- und Alkoholdelikten durchführen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell