Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Seniorin wurde Opfer eines Trickdiebstahls - Zeugen gesucht

Kamen (ots)

Am Freitag (19.12.2025) wurde eine 82-jährige Frau aus Kamen Opfer eines Trickdiebstahls. Gegen 10:00 Uhr habe ein unbekannter Mann an ihrer Wohnungstür in einem Mehrfamilinhaus an der Danziger Straße geklingelt und sich als Mitarbeiter einer Firma ausgegeben, der ihre Heizungswerte ablesen müsse. Er sei mir ihr durch alle Räume gegangen. Als man im Schlafzimmer angekommen war, habe er die Dame unter einem Vorwand rausgeschickt. Später stellte sie fest, dass ihr Schmuck entwendet worden war. Die Polizei erhielt gegen 13:40 Uhr Kenntnis von dem Vorfall.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, kräftige Statur, grüne Kappe, dunkelgrün-graue Jacke, dunkle Hose.

Durch eine Zeugin wurde eine ähnlich beschriebene Person gegen 11.00 Uhr in der Grillostraße bemerkt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

