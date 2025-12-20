POL-UN: Werne - Einbruch in Einfamilienhaus in Stockum - Zeugen gesucht
Werne (ots)
Am Freitag (19.12.2025) im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 19:00 Uhr brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Ostbrennigen ein, durchsuchten alle Räume und entwendeten nach ersten Feststellungen der Geschädigten Bargeld. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.
