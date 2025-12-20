PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UN: Werne - Einbruch in Einfamilienhaus in Stockum - Zeugen gesucht

Werne (ots)

Am Freitag (19.12.2025) im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 19:00 Uhr brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Ostbrennigen ein, durchsuchten alle Räume und entwendeten nach ersten Feststellungen der Geschädigten Bargeld. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

