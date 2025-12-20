POL-UN: Werne - Einbruch in Einfamilienhaus in Stockum - Zeugen gesucht

Werne (ots) - Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Nordlippestr. in Werne. In Höhe der Einmündung zur Herberner Str. übersah nach ersten Erkenntnissen ein 57 jähriger Mann aus Bergkamen den vorfahrtsberechtigten 62 Jährigen aus Selm, welcher mit seinem Fahrzeug auf der Nordlippestr. in Fahrtrichtung Werne unterwegs war. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich der ...

