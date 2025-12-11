PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pkw ohne Führerschein geführt

Bremerhaven (ots)

Ein Mini Cooper erregte am Mittwochabend, 10. Dezember, gegen 19.30 Uhr in Bremerhaven-Lehe die Aufmerksamkeit einer Zivilstreife der Polizei. Der Pkw fuhr in der Lessingstraße und passierte einen zivilen Streifenwagen. Bei dem Fahrer erkannten die Polizisten einen Mann, von dem sie aus vorangegangenen Einsätzen wussten, dass er keinen Führerschein hat. Die Polizisten wendeten ihren Zivilwagen und sprachen den Mann an, als der sein Auto eingeparkt hatte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur keine Fahrerlaubnis hat. Auch das Kennzeichen gehört mutmaßlich an einen anderen Pkw, und der Mini hat keinen Versicherungsschutz. Die Polizisten stellten die Kennzeichen und Autoschlüssel sicher. Der 26-jährige Verdächtige konnte nach der Kontrolle zu Fuß nach Hause gehen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

