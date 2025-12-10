Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Falsche Handwerker beklauen Seniorin

Bremerhaven (ots)

Gleich zu drei Diebstählen zum Nachteil von Senioren, sogenannten SÄM-Delikten, ist es gestern, 9. Dezember, zwischen 14 und 15 Uhr in den Bremerhavener Stadtteilen Geestemünde, Mitte und Lehe gekommen. In allen Fällen gaben sich zwei Männer als Handwerker aus und behaupteten, dass es Probleme mit der Wasserversorgung im Haus geben würde. Dazu müssten sie die einzelnen Wasserhähne der jeweiligen Wohnung prüfen. Dann nutzten sie die Unachtsamkeit der Bewohner, durchsuchten deren Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Das Alter der Diebe wird auf 20 bis 30 Jahre geschätzt. Diese waren jeweils dunkel gekleidet. In einem Fall sollen die Männer Arbeitsoverall und Latzhose (Blaumänner) getragen haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Wer insbesondere in der Lothringer Straße, der Schifferstraße und der nördlichen Goethestraße zur relevanten Zeit sachdienliche Feststellungen gemacht hat, wird gebeten, diese der Polizei unter der Telefonnummer 0471/953-4444 mitzuteilen.

Straftaten zum Nachteil älterer Menschen, auch SÄM-Delikte genannt, sind eine besonders gewissenlose Art der Kriminalität; bringen sie doch die Senioren in betrügerischer Absicht um ihr erspartes Vermögen und nehmen ihnen im schlimmsten Fall ihre gesamte finanzielle Altersabsicherung. Auch die psychischen Beeinträchtigungen sind bei diesen Taten nicht zu unterschätzen.

Info-Broschüren dazu gibt es kostenlos zum Download unter www.polizei-beratung.de. Es gilt: Rufen Sie im Zweifel die Polizei über den Notruf 110 an.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell