Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher kommen durch das Fenster

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Diebe sind Montag, 8. Dezember, in der Zeit von 6.30 Uhr bis 19 Uhr, in Bremerhaven-Grünhöfe in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Einen Schreck bekam der Eigentümer des Hauses, als er am Montagabend nach der Arbeit nach Hause kam und dann den Einbruch feststellte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen haben bislang unbekannte Täter ein Fenster zum Heizungsraum aufgehebelt und sind dann von dort in das Haus eingestiegen, wo sie alle Räume durchsuchten und großes Chaos anrichteten. Schließlich erbeuteten sie nach ersten Erkenntnissen einige hundert Euro in Bar und zwei Ferngläser, womit sie unerkannt verschwanden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Daimlerstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

