POL-Bremerhaven: Renitenter Ladendieb schubst Mitarbeiter und flüchtet

Bremerhaven (ots)

In einem großen Verbrauchermarkt in Bremerhaven-Geestemünde ist es am Freitagabend, 5. Dezember, zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Gegen 21.40 Uhr war einem Mitarbeiter des Marktes an den Regalen im Kassenbereich ein Mann aufgefallen, der sich Ware in seine Jackentaschen steckte. An der Kasse zahlte er diese Gegenstände jedoch nicht. Daraufhin wurde der Mann von dem Mitarbeiter angesprochen und mit dem Vorwurf eines Diebstahls konfrontiert. Der Verdächtige wurde nun allerdings lauter und aggressiver. Dann schubste er den Mitarbeiter weg, so dass dieser über ein Aufstellschild fiel. Der Dieb flüchtete dann. Der 25-jährige Zeuge nahm die Verfolgung des Flüchtenden auf. Als er diesen schließlich einholte, wurde er mit einem Messer bedroht. Dann entkam der Dieb bislang unerkannt. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, konnten die alarmierten Einsatzkräfte den Geflüchteten nicht mehr auffinden. Die Polizei ermittelt nun wegen eines schweren räuberischen Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

