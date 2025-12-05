Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei stellt Diebesgut sicher und sucht Eigentümer

Einer aufmerksamen Polizeistreife fielen bereits am Mittwochmittag, 26. November, in Bremerhaven-Lehe zwei Männer auf. Diese hatten eine auffallend rote Reisetasche dabei und versuchten diese offensichtlich vor der vorbeifahrenden Streife zu verstecken. Das kam der Streife verdächtig vor, so dass sie die Männer an der Ecke Rickmersstraße/Jahnstraße kontrollierte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten in der prall gefüllten Tasche diverse Uhren und weiteren Schmuck fest. Einige der Schmuckstücke waren bereits zur Fahndung ausgeschrieben. Die beiden rumänischen Staatsbürger, 43 und 26 Jahre alt, konnten die Herkunft der Gegenstände nicht erklären. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei insgesamt um Diebesgut handelt und stellte die Tasche samt Inhalt sicher. Nun ermittelt sie die Hintergründe und sucht die Eigentümer der Schmuckstücke. Wer seinen Schmuck wiedererkennt, oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 bei der Polizei zu melden.

