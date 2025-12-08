PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Bremerhaven: Raubversuch endet ohne Beute - Polizei bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Die Polizei ermittelt im Fall eines versuchten schweren Raubes und bittet um Zeugenhinweise. Tatort war am vergangenen Freitag, 5. Dezember, ein Supermarkt im Kreuzungsbereich Goethestraße/Adolfstraße in Bremerhaven-Lehe. Gegen 8.30 Uhr betrat ein vermummter Mann den Markt, trat an die Kasse und forderte Geld. Dabei bedrohte er die Kassiererin. Die Mitarbeiterin ging aber nicht auf die Forderung ein, sondern alarmierte ihre Kollegen. Daraufhin flüchtete der mutmaßliche Räuber ohne Beute durch die Adolfstraße in Richtung Hafenstraße. Der unbekannte Täter hatte sein Gesicht mit Kleidungsstücken vermummt. Seine Jacke, Hose und Schuhe waren dunkel. Wer zu dieser Zeit in dem Markt einkaufen war oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-4444 zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

