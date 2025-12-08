Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Geschäft - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstag, 4. Dezember, 18:20 Uhr, bis Freitag, 5. Dezember, in ein Geschäft in Bremerhaven-Lehe eingebrochen.

Als die Mitarbeiter am Freitagmorgen die Parfümerie betreten wollten, stellten sie fest, dass in das Geschäft eingebrochen worden war. Die Täter hatten offenbar die Hintertür aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Nachdem sie die Räumlichkeiten durchsucht hatten, flüchteten sie mit unter anderem verschiedenen Parfüms.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Meidestraße/Hafenstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

