Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 20-Jähriger aus Bremerhaven vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Person.

Der Vermisste heißt Leon K., ist 20 Jahre alt und wohnt in Bremerhaven-Geestemünde. Letztmalig Kontakt zu ihm bestand am vergangenen Freitagnachmittag, 5. Dezember, gegen 17 Uhr. Erste polizeiliche Ermittlungen haben ergeben, dass sich Leon K. am Samstag, 6. Dezember, in der Stadt Hamburg aufgehalten hat. Wie er dorthin gekommen ist und ob er danach wieder nach Bremerhaven gelangte, ist noch unklar.

Der Vermisste ist ca. 1,70 Meter groß, wiegt ca. 65 bis 75 Kilogramm und hat kurze blonde Haare. Er ist mutmaßlich bekleidet mit einer auffallend türkis-hellblauen Softshelljacke mit dunkelblauem Steppmuster im Bereich der Schultern und der Kapuze, dazu trägt er vermutlich Jeans, Clogs-Schuhe, Mütze und Handschuhe. Außerdem führt er vermutlich einen grauen Rucksack mit sich. Herr K. ist aus medizinischen Gründen auf eine regelmäßige Medikamenteneinnahme angewiesen.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Leon K. geben kann, wird gebeten, die Polizei Bremerhaven unter 0471/953-4444 oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

