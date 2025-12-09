Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 65-Jährige nach dem Einkauf beraubt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bremerhaven (ots)

Eine 65 Jahre alte Frau ist am Freitag, 5. Dezember, in Bremerhaven-Lehe offenbar überfallen und dabei brutal verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen Raubes und bittet um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Frau in einem Supermarkt an der nördlichen Hafenstraße eingekauft und war gegen 19 die Bütteler Straße in westlicher Richtung entlanggelaufen. Kurz nach dem Überqueren der Hökerstraße sei sie dann nach eigener Aussage von einer unbekannten, mutmaßlich männlichen Person in den "Schwitzkasten" genommen worden. Ohne größere Ankündigung habe der Unbekannte dann brutal auf die 65-Jährige eingeschlagen. Den Angreifer beschrieb sie als maximal 30 Jahre alt, mit schwarzer Hautfarbe und schwarzen, schulterlangen Haaren. Nach der Attacke bemerkte die Frau, dass persönliche Dokumente abhandengekommen waren. Einige Zeit später wandte sie sich an die Polizei. Hierbei konnten die Beamten diverse Gesichtsverletzungen bei der 65-Jährigen feststellen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer am vergangenen Freitag gegen 19 Uhr im Bereich Bütteler Straße/Hökerstraße/Weichselstraße entsprechende Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-4444 zu melden.

