Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher kommt über den Laubengang - Bewohnerinnen überraschen Mann auf frischer Tat

Bremerhaven (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstag, 9. Dezember, in zwei Wohnungen desselben Mehrfamilienhauses in Bremerhaven-Mitte eingedrungen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Die Taten ereigneten sich zwischen 14 und 15 Uhr in zwei Eingängen eines großen Gebäudekomplexes an der Bürgermeister-Smidt-Straße unweit der Kreuzung mit der Lloydstraße. In beiden Fällen näherte sich der Täter über den Laubengang vor den Wohnungen und verschaffte sich über ein Fenster Zugang zu den Wohnungen. Die jeweiligen Bewohnerinnen waren zu Hause und wurden durch Geräusche auf den Eindringling aufmerksam. Eine Bewohnerin vertrieb den Einbrecher, bevor er Beute machen konnte. Im anderen Fall erbeutete der Täter eine Smartwatch und diversen Schmuck. Eine der Frauen konnte den Einbrecher beschreiben als ca. 30 Jahre alten, 1,60 bis 1,70 Meter großen Mann mit kräftiger Statur. Er hatte einen dunklen Bart und war bekleidet mit einer dunklen Jacke und grauen Hosen. Die Ermittler bitten um Hinweise unter 0471/953-4444. Tipps der Polizei zum Schutz vor Einbrechern gibt es unter www.k-einbruch.de

