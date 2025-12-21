PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch in eine Doppelhaushälfte in Bork - Zeugen gesucht

Selm (ots)

Am Samstag (20.12.2025) im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 18:45 Uhr brachen bislang Unbekannte in eine Doppelhaushälfte in der Straße Rauher Busch ein und durchsuchten alle Räume. Was genau entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

