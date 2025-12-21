POL-UN: Selm - Einbruch in eine Doppelhaushälfte in Bork - Zeugen gesucht
Selm (ots)
Am Samstag (20.12.2025) im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 18:45 Uhr brachen bislang Unbekannte in eine Doppelhaushälfte in der Straße Rauher Busch ein und durchsuchten alle Räume. Was genau entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.
