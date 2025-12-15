Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bielefeld (ots)

(PP/MS) Am späten Montagnachmittag, gegen 17:10 h, kam es nach aktuellem Stand der Ermittlungen in der Straße Wellensiek zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer. Der 52-Jährige alkoholisierte Bielefelder Fußgänger befand sich auf der Straße Wellensiek und wollte diese in Höhe der Hausnummer 115 überqueren und wurde dabei von einem dunklen BMW Coupe touchiert. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend in Richtung Wertherstraße, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern. Bei dem PKW handelt es sich nach aktuellen Erkenntnissen um ein Fahrzeug mit Bielefelder Kennzeichen. Der Bielefelder Fußgänger wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Kontrolle einem Bielefelder Krankenhaus zugeführt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat 1 unter Tel. 0521-545-0 in Verbindung zu setzen.

