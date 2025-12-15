PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Wieder Lackkratzer an der Salzufler Straße

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte in der Nacht auf Sonntag, 14.12.2025, mindesten sechs Fahrzeuge in Heepen. Zeugen gesucht.

Zwischen 20:15 Uhr am Samstag und 04:00 Uhr am Sonntag beschädigte der Unbekannte einen Leapmotor und zwei weitere Pkw an der Salzufler Straße.

An Lübrasser Weg waren ebenfalls drei Fahrzeuge betroffen.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

