POL-BI: Wieder Lackkratzer an der Salzufler Straße

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte in der Nacht auf Sonntag, 14.12.2025, mindesten sechs Fahrzeuge in Heepen. Zeugen gesucht.

Zwischen 20:15 Uhr am Samstag und 04:00 Uhr am Sonntag beschädigte der Unbekannte einen Leapmotor und zwei weitere Pkw an der Salzufler Straße.

An Lübrasser Weg waren ebenfalls drei Fahrzeuge betroffen.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

