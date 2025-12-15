Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Kilometer auf der Felge unterwegs

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A2 / Paderborn, Bielefeld, Bad Salzuflen - Autobahnpolizisten stoppten am Samstag, 13.12.2025, einen betrunkenen Fahrer, der nach einem Unfall auf der A33 geflüchtet war und seine Fahrt mit einem stark beschädigten Wagen weiter fortsetzte.

Erstmals fiel der Opel Vectra gegen 22:00 Uhr auf der A33 an der Anschlussstelle Sennelager in Fahrtrichtung Osnabrück auf. Mehrere besorgte Fahrer meldeten sich über den Notruf bei der Polizei, weil sie einen Pkw gesehen hatten, der einen platten Reifen hatte und bereits auf der Felge fuhr. Die Zeugen berichteten außerdem von einem Funkenflug und Fahrzeugteilen, die bereits vom Opel abfielen.

Von der A33 wechselte der Fahrer am Autobahnkreuz Bielefeld auf die A2, um an der Anschlussstelle Herford / Bad Salzuflen abzufahren. Auf der B239 stoppten ihn schließlich die alarmierten Autobahnpolizisten.

Der 37-jährige Fahrer aus dem bayerischen Leipheim wirkte stark alkoholisiert und konnte im Stehen nur schwer das Gleichgewicht halten. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck der Beamten.

Einen Führerschein konnte der Leipheimer nicht vorzeigen.

Er wurde zur Blutentnahme zur Autobahnwache genommen.

Die Beamten begutachteten die Schäden am Fahrzeug. Nicht nur der vordere, rechte Reifen war beschädigt, die komplette Frontschürze des Wagens war abgerissen. Diese befand sich auf der Rücksitzbank des Pkw. Auf dem Beifahrersitz stand eine offene Flasche Schnaps. Die Polizisten ließen den Opel zur Sicherstellung abschleppen.

Gegen den 37-Jährigen erstatten sie Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkohol, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht.

Unklar ist noch, wo sich die erste Unfallstelle befand. Aufgrund der erheblichen Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite ist davon auszugehen, dass der Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der Schutzplanke kollidiert war.

Hinweise zu dem Unfall nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 entgegen.

