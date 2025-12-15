POL-BI: Einbrecher stehlen Goldschmuck
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Sieker - Einbrecher haben am Sonntag, 14.12.2025, Schmuck aus einem Haus am Lipper Hellweg gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.
Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangten die Täter zwischen 15:45 Uhr und 19:30 Uhr auf das Grundstück im Bereich zwischen der Osningstraße und der Lonnerbachstraße. Sie brachen ein Fenster auf, gelangten in das Haus und durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Dort nahmen sie Goldschmuck an sich und flüchteten in eine unbekannte Richtung.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
