PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Sicherstellung eines Pkw und eines Führerscheins nach verbotenem Autorennen auf OWD

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Mitte - Eine Autofahrerin meldete der Polizei am Sonntagabend, 14.12.2025, zwei BMW, die über den Ostwestfalendamm gerast sein sollen. Ein BMW-Fahrer soll sie zum Ausweichen gedrängt haben. Anschließend konnten Streifenbeamte beide Fahrzeuge im Bereich der Eckendorfer Straße und Am Stadtholz stoppen.

Eine Bielefelderin fuhr gegen 22:00 Uhr stadteinwärts auf dem OWD. Sie benutzte den mittleren von drei Fahrstreifen, als sich ihr, vor der Abfahrt Johannistal, von hinten ein BMW-Cabriolet näherte. Der Fahrer soll mehrfach die Lichthupe betätigt und während des Annäherns nicht abgebremst haben, so dass die Autofahrerin schließlich nach rechts auswich, um einem Auffahrunfall zu entgehen.

In der Folge sollen das Cabriolet und ein weiterer BMW mit erkennbar überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Tunnelröhre und Eckendorfer Straße weitergefahren sein.

Streifenbeamte kontrollierten einen 27-jährigen Bielefelder am Steuer des BMW M3 Cabriolets und einen 35-jährigen Bielefelder in seinem 2er BMW Coupe. Beide Fahrer werden verdächtigt, weil sie sich als Kfz-Führer zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt haben sollen sowie der 27-jährige Fahrer wegen einer Nötigung im Straßenverkehr. Das Cabriolet wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Da der 27-Jährige seinen Führerschein nicht mitführte, konnten die Beamten nur den Führerschein des 35-Jährigen sicherstellen. Beiden wurde das weitere Autofahren verboten.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 13:51

    POL-BI: Wieder Lackkratzer an der Salzufler Straße

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Heepen - Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte in der Nacht auf Sonntag, 14.12.2025, mindesten sechs Fahrzeuge in Heepen. Zeugen gesucht. Zwischen 20:15 Uhr am Samstag und 04:00 Uhr am Sonntag beschädigte der Unbekannte einen Leapmotor und zwei weitere Pkw an der Salzufler Straße. An Lübrasser Weg waren ebenfalls drei Fahrzeuge betroffen. Hinweise zu dem Täter nimmt das ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 13:11

    POL-BI: Einbrecher stehlen Goldschmuck

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Sieker - Einbrecher haben am Sonntag, 14.12.2025, Schmuck aus einem Haus am Lipper Hellweg gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangten die Täter zwischen 15:45 Uhr und 19:30 Uhr auf das Grundstück im Bereich zwischen der Osningstraße und der Lonnerbachstraße. Sie brachen ein Fenster auf, gelangten in das Haus und durchsuchten die Räume nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren