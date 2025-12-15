Polizei Bielefeld

POL-BI: Sicherstellung eines Pkw und eines Führerscheins nach verbotenem Autorennen auf OWD

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Mitte - Eine Autofahrerin meldete der Polizei am Sonntagabend, 14.12.2025, zwei BMW, die über den Ostwestfalendamm gerast sein sollen. Ein BMW-Fahrer soll sie zum Ausweichen gedrängt haben. Anschließend konnten Streifenbeamte beide Fahrzeuge im Bereich der Eckendorfer Straße und Am Stadtholz stoppen.

Eine Bielefelderin fuhr gegen 22:00 Uhr stadteinwärts auf dem OWD. Sie benutzte den mittleren von drei Fahrstreifen, als sich ihr, vor der Abfahrt Johannistal, von hinten ein BMW-Cabriolet näherte. Der Fahrer soll mehrfach die Lichthupe betätigt und während des Annäherns nicht abgebremst haben, so dass die Autofahrerin schließlich nach rechts auswich, um einem Auffahrunfall zu entgehen.

In der Folge sollen das Cabriolet und ein weiterer BMW mit erkennbar überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Tunnelröhre und Eckendorfer Straße weitergefahren sein.

Streifenbeamte kontrollierten einen 27-jährigen Bielefelder am Steuer des BMW M3 Cabriolets und einen 35-jährigen Bielefelder in seinem 2er BMW Coupe. Beide Fahrer werden verdächtigt, weil sie sich als Kfz-Führer zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt haben sollen sowie der 27-jährige Fahrer wegen einer Nötigung im Straßenverkehr. Das Cabriolet wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Da der 27-Jährige seinen Führerschein nicht mitführte, konnten die Beamten nur den Führerschein des 35-Jährigen sicherstellen. Beiden wurde das weitere Autofahren verboten.

