Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zigarettenautomat in der Silvesternacht gesprengt

Weilerswist (ots)

In der Nacht zum 1. Januar (Donnerstag) wurde gegen 1.25 Uhr in der Triftstraße in Weilerswist ein Zigarettenautomat aufgesprengt und beschädigt. Unbekannte verstauten die Zigarettenpackungen in einen Rucksack und entfernten sich in Richtung der Kölner Straße.

Eine Zeugin wurde durch den Knall auf die Tat aufmerksam. Zunächst hielt sie diesen für einen Silvesterböller. Bei einer Nachschau beobachtete sie jedoch zwei Personen vor dem Zigarettenautomaten.

Zur Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden. Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

   -Dunkel gekleidet -Schwarze Jacken mit Kapuze

Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief erfolglos.

Es wurde eine Anzeige wegen des besonders schweren Diebstahls aus Automaten gefertigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder dem Tathergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

