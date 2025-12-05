FW-DO: Wasserrohrbruch an der Rüschebrinkstraße - PKW bleibt im Wasser stecken

Feuerwehr Dortmund

Am Freitagmorgen um 8:30 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund zu einem Einsatz an die Rüschebrinkstraße in Dortmund Wambel alarmiert. Nach einem Wasserrohrbruch hatte sich in einer Senke ein kleiner See gebildet. Bei dem Versuch, diese Stelle zu durchqueren, versagte der PKW eines Autofahrers den Dienst und blieb mitten im Wasser stehen.

Das Wasser wäre beim Öffnen der Türen ins Fahrzeug gelaufen, so verblieb der Fahrer in seinem Auto und alarmierte die Feuerwehr. Diese zog in Betracht, das KFZ aus dem Wasser zu schieben oder zu ziehen, aber es ließ sich nicht auf eine Neutralposition des Getriebes stellen. Um das Getriebe des Fahrzeugs durch ein aktives Herausziehen nicht zu beschädigen, entschied man sich für eine andere Lösung, um den Fahrer aus seiner misslichen Lage zu befreien. Die Feuerwehr fuhr mit dem Löschfahrzeug neben den PKW, so dass der Fahrer aus dem Dachfenster übersteigen und aufs Trockene verbracht werden konnte. Das Wasser auf der Straße konnte auch nicht ablaufen, da durch den Rohrbruch viel Sand, Steine und Geröll die Wasserabläufe der Straße verstopften. Nach etwa einer Stunde waren die Maßnahmen der Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle an die Polizei und den Energieversorger übergeben worden.

