Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brand in 2 Familienhaus - Haus vorübergehend unbewohnbar

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund wurde am heutigen Abend um 18:21 Uhr zu einem Einsatz in den Mailänderweg in den Stadtteil Derne alarmiert. Beim Eintreffen fanden die Kräfte eine starke Verrauchung aus einem Zweifamilienhaus vor, zudem war deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar.

Nach Angaben der Bewohner sollte im Obergeschoss eine Matratze in Brand geraten sein. Ein Trupp unter Atemschutz wurde umgehend zur Brandbekämpfung in das Gebäude geschickt. Die Bewohner konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen; verletzt wurde niemand.

Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im Anschluss führten die Einsatzkräfte umfangreiche Kontroll- und Belüftungsmaßnahmen durch. Aufgrund der Schäden wurde das Gebäude stromlos geschaltet und ist vorübergehend nicht bewohnbar.

Mehrere Personen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, konnten jedoch unverletzt an der Einsatzstelle verbleiben.

Die Brandursache ist unklar und Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Im Einsatz befanden sich zeitweise bis zu 35 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes. Eingesetzt waren der Einsatzführungsdienst der Feuerwache 1, der Grundschutz der Feuerwache 6 Scharnhorst, Kräfte der Feuerwache 2 Eving, der Löschzug 26 (Lanstrop) der Freiwilligen Feuerwehr sowie Einheiten des Rettungsdienstes.

Die letzten Einheiten konnten die Einsatzstelle um 19:49 Uhr verlassen. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell