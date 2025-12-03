Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Ausgedehnter Dachstuhlbrand in der Ruinenstraße

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Dortmund (ots)

Am späten Abend des 2. Dezember kam es in Dortmund Aplerbeck zu einem ausgedehnten Dachstuhlbrand. Als die ersten Einheiten der Feuerwehr gegen 22:55 Uhr in der Ruinenstraße eintrafen, brannte eine Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Vollbrand. Sofort wurde ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr durch das Treppenhaus in die Brandwohnung geschickt und die Drehleiter von außen in Stellung gebracht. Es konnten drei Bewohner aus dem Haus gerettet werden. Einer der Bewohner verletzte sich leicht. Das Feuer konnte durch den starken Kräfteansatz der Feuerwehr auf die Wohnung begrenzt und zügig gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch eine geraume Zeit hin. Dazu mussten auch Teile der Bedachung aufgenommen werden.

Es war der Löschzug der Feuerwache 3 (Neuasseln) der Feuerwache 4 (Hörde) sowie die Freiwillige Feuerwehr Aplerbeck (LZ 12) und die Freiwillige Feuerwehr Sölde (LZ 11) mit über 50 Einsatzkräfte bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz .

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell