POL-WL: Schuhe von Grundstück entwendet und unverschlossene Pkw durchsucht ++ Buchholz und Tostedt - Tageswohnungseinbrüche ++ Tostedt - Werkzeuge aus Transporter gestohlen ++ u. w. M.

Seevetal/Maschen (ots)

Schuhe von Grundstück entwendet und unverschlossene Pkw durchsucht

In der Nacht zu Montag, 10.2.2025, waren Diebe im Ortsteil Maschen auf der Suche nach einfachen Tatgelegenheiten.

Vor einem Wohnhaus an der Hamburger Straße entwendete das Duo mehrere Paare Sportschuhe, die vor der Haustür eines Wohnhauses abgestellt waren. Dabei wurden die beiden Männer im Alter von circa 40 Jahren allerdings von der Überwachungskamera gefilmt. Sie waren circa 175 bis 180 cm groß, weitestgehend dunkel gekleidet und trugen Mützen. Die Tat ereignete sich demnach gegen 3:20 Uhr.

Möglicherweise sind die beiden Männer auch für eine Reihe von einfachen Diebstählen aus PKW verantwortlich: In den Straßen Haulandsweg, Seevestraße, Gutenbergstraße, Milchberg, Im Stuck und Wiesenweg wurden insgesamt sieben unverschlossene Pkw von den Dieben geöffnet. Aus einigen Fahrzeugen entwendeten die Täter Bargeld oder Sonnenbrillen.

Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Buchholz und Tostedt - Tageswohnungseinbrüche

In Buchholz sind Diebe am Montagnachmittag, in der Zeit zwischen 15:40 Uhr und 18:20 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Drögenhorst eingestiegen. Hierzu hatten die Täter eine rückwärtige Tür aufgehebelt und anschließend zahlreiche Schränke im Haus durchwühlt. Was sie erbeuteten, ist noch unbekannt.

In Tostedt ereignete sich der Einbruch in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 21:00 Uhr. Hier traf es ein Einfamilienhaus am Quittenweg. Die Täter kletterten zunächst über eine Wärmepumpe auf das Dach eines Carports und hebelten schließlich ein Fenster im Obergeschoss des Hauses auf. Hierdurch gelangten sie in die Wohnräume und erbeuteten Bargeld.

In beiden Fällen sucht der Zentrale Kriminaldienst Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Tostedt - Werkzeuge aus Transporter gestohlen

In der Zeit zwischen dem 7.2.2025, 19 Uhr und den 10.2.2025, 6 Uhr, haben Unbekannte in der Bremer Straße einen Kleintransporter aufgebrochen. Das Fahrzeug stand in einer Parkbucht, kurz hinter der Einmündung der Buxtehuder Straße. nachdem die Täter das Schloss des Renault Master gewaltsam geöffnet hatten, entwendeten sie aus dem Fahrzeug Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04182 404270 bei der Polizei in Tostedt zu melden.

Jesteburg - In den Gegenverkehr gefahren

Eine 83-jährige Frau hat gestern, 10.2.2025, einen Verkehrsunfall auf der Schierhorner Straße verursacht. Gegen 7:50 Uhr war die Frau mit ihrem Skoda in Richtung Schierhorn unterwegs, als sie ihren Wagen in einer Rechtskurve nach links in die Gegenfahrspur lenkte und dort mit dem VW eines entgegenkommenden 56-jährigen Mannes zusammenprallte. Die Verursacherin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 EUR geschätzt.

