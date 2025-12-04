Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Unklare Rauchentwicklung in der Aplerbecker-Mark-Grundschule - Feuerwehr löscht Kleinbrand

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund wurde am heutigen Vormittag um 10:15 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung in der Aplerbecker-Mark-Grundschule an der Schwerter Straße alarmiert. Aufgrund der ersten Meldungen und der Besonderheit, dass es sich um eine Schule mit laufendem Unterricht handelte, entsandte die Leitstelle umgehend einen erhöhten Kräfteansatz.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln) war das Gebäude bereits vollständig geräumt. Alle Schüler*innen und Lehrkräfte befanden sich geordnet an den vorgesehenen Sammelpunkten außerhalb des Gebäudes. Der erste Zugführer wurde vom Hausmeister eingewiesen, der eine starke Verrauchung sowie Brandgeruch im Untergeschoss bestätigte.

Ein Trupp unter Atemschutz drang umgehend in den betroffenen Bereich vor, während weitere Kräfte in Bereitschaft standen. Als Ursache konnte schnell ein in Brand geratener Papiermülleimer in den Sanitärbereichen ausfindig gemacht und zügig abgelöscht werden. Parallel öffnete die Feuerwehr Abluftöffnungen und belüftete das Gebäude mit Hochleistungslüftern, um den Brandrauch ins Freie zu führen.

Während der Maßnahmen wurden alle Schüler*innen und Lehrkräfte in der Sporthalle betreut. Gespräche mit Kindern wurden durch Lehrkräfte, den Rettungsdienst sowie den PSNV-Erkunder (Spezialist für psychosoziale Notfallversorgung) der Feuerwache 9 geführt. Weitere Unterstützungsangebote wurden vorbereitet, falls im Nachgang noch Gesprächsbedarf entstehen sollte.

Der brennende Mülleimer wurde ins Freie verbracht. Neben Kräften der Feuerwache 3 (Neuasseln) waren auch Einheiten der Feuerwache 4 (Hörde), der PSNV-Erkunder der Feuerwache 9 (Mengende) sowie der Löschzug 12 der Freiwilligen Feuerwehr Aplerbeck und Einheiten des Rettungsdienstes alarmiert. Insgesamt waren zeitweise rund 35 Einsatzkräfte eingebunden. Aufgrund der schnellen Lageklärung konnten nachrückende Einheiten ihre Anfahrt abbrechen.

Das Gebäude blieb nach ersten Erkenntnissen weitgehend unbeschädigt; insbesondere die Klassenräume sind unversehrt geblieben. Verletzte gab es nicht.

Wie es zu dem Entstehungsbrand kommen konnte, wird nun durch die Polizei ermittelt.

Die Feuerwehr Dortmund bedankt sich ausdrücklich für das vorbildliche Verhalten der Lehrkräfte, deren zügige und strukturierte Evakuierungsmaßnahmen maßgeblich zum sicheren Ablauf beigetragen haben.

Die Einsatzstelle wurde anschließend an den Schulleiter übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell