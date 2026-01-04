PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahlserie aus Kraftfahrzeugen

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 02.01.2026,18.00 Uhr bis Samstag, 03.01.2026, 11.00 Uhr wurden in der Ortslage von Kleinbüllesheim an 4 geparkten Autos die Seitenscheiben eingeschlagen und die Innenräume durchwühlt. Dabei wurde eine Mappe mit Dokumenten entwendet sowie insgesamt 540 Euro Bargeld. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Die Kreispolizeibehörde Euskirchen weist in diesem Zusammenhang wiederholt darauf hin, dass keine Wertgegenstände oder Bargeld in geparkten Fahrzeugen zurückgelassen werden sollten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

