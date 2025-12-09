Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Auto und Toilettenpapier brennen - ein Verletzter bei zwei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau

Bedburg-Hau (ots)

Am Dienstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau um 20:10 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Fahrzeugbrand" auf die Uedemer Straße alarmiert. Im Bereich zwischen den Kreisverkehren Rosendaler Weg und Alte Bahn war der Motorraum eines VW Pickup SUV in Brand geraten. Ein Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz brachte das Feuer über die Schnellangriffseinrichtung rasch unter Kontrolle und löschte es ab.

Während der Löscharbeiten kam es auf der Uedemer Straße zu Verkehrsbehinderungen, da der Bereich kurzfristig gesperrt werden musste. Der Fahrer des Fahrzeugs erlitt eine Rauchgasinhalation, wurde durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert.

Bereits zuvor, um 14:10 Uhr, waren die Einsatzkräfte zu einem gemeldeten Gebäudebrand in einem Wohnhaus an der Hauer Heide ausgerückt. Dort waren im Badezimmer mehrere Toilettenpapierrollen in Brand geraten. Ein Trupp unter Atemschutz setzte einen Hochdruckfeuerlöscher zur Kontrolle ein. Anschließend wurden das Treppenhaus und das Badezimmer gründlich belüftet. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Die Einsatzleitung an beiden Einsatzstellen hatte Gemeindebrandinspektor Tobias Aschemann.

