Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision bei Abbiegevorgang

Hellenthal (ots)

Am Freitag (2. Januar) kam es um 18.51 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Reifferscheider Straße in Hellenthal.

Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Hellenthal beabsichtigte von der Straße "Dommersbach" nach links in die "Reifferscheider Straße" abzubiegen.

Eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Hellenthal befuhr die "Reifferscheider Straße" in Fahrtrichtung Hellenthal-Blumenthal.

Beim Abbiegevorgang missachtete der 58-Jährige die Vorfahrt der von links kommenden 38-jährigen Pkw-Fahrerin.

Es kam zum Zusammenstoß von beiden Fahrzeugen.

Die beiden Fahrzeugführer wurden bei der Kollision verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

