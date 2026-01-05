PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Feuerwehr und Polizei mehrfach im Einsatz - drei Brände in Euskirchen

Euskirchen (ots)

Am heutigen Montag (5. Januar) kam es im Stadtgebiet Euskirchen zu drei Bränden. Gegen 0.10 Uhr brannten im Bereich der Straße "Am Schwalbenberg" zwei Altkleidercontainer vollständig aus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die darin befindliche Kleidung wurde ebenfalls beschädigt. Gegen 1.20 Uhr geriet in der "Bahnhofstraße" in Euskirchen im Außenbereich von einer Bäckerei ein Sonnenschirm in Brand. Auch dieser Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Gegen 3.13 Uhr wurde auf dem Parkplatz am Bahnhof in der "Oststraße" der Brand einer Mülltonne festgestellt. Das Feuer erlosch eigenständig, es entstand kein Sachschaden. Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben in die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es wurden Anzeigen bezüglich der Sachbeschädigung durch Feuer gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 14:30

    POL-EU: Mit Pkw in Graben gerutscht

    Nettersheim-Zingsheim (ots) - Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Recklinghausen befuhr die Kreisstraße 59 von Nettersheim-Zingsheim kommend in Fahrtrichtung Nettersheim. In einer Rechtskurve kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab. Die Fahrbahn war zu diesem Zeitpunkt mit Schnee bedeckt. Der Pkw kollidierte mit einem Leitpfosten und rutschte im Anschluss in einen angrenzenden Graben. In dem Fahrzeug befanden ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 14:30

    POL-EU: Kollision bei Abbiegevorgang

    Hellenthal (ots) - Am Freitag (2. Januar) kam es um 18.51 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Reifferscheider Straße in Hellenthal. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Hellenthal beabsichtigte von der Straße "Dommersbach" nach links in die "Reifferscheider Straße" abzubiegen. Eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Hellenthal befuhr die "Reifferscheider Straße" in Fahrtrichtung Hellenthal-Blumenthal. Beim ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 10:09

    POL-EU: Folgenreicher Verkehrsunfall in Kall

    Kall (ots) - Am Freitag (02.01.2026) kam es gegen 15.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Kall, bei dem 2 Personen leicht verletzt und mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Ersten Erkenntnissen nach befuhr eine 58-jährige Frau aus Mechernich den Siemensring in Fahrtrichtung Hüttenstraße. Zur gleichen Zeit parkte ein 55-jähriger Mechernicher mit seinem Opel Astra rückwärts aus einer Parktasche aus und übersah dabei den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren