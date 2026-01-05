Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Feuerwehr und Polizei mehrfach im Einsatz - drei Brände in Euskirchen

Euskirchen (ots)

Am heutigen Montag (5. Januar) kam es im Stadtgebiet Euskirchen zu drei Bränden. Gegen 0.10 Uhr brannten im Bereich der Straße "Am Schwalbenberg" zwei Altkleidercontainer vollständig aus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die darin befindliche Kleidung wurde ebenfalls beschädigt. Gegen 1.20 Uhr geriet in der "Bahnhofstraße" in Euskirchen im Außenbereich von einer Bäckerei ein Sonnenschirm in Brand. Auch dieser Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Gegen 3.13 Uhr wurde auf dem Parkplatz am Bahnhof in der "Oststraße" der Brand einer Mülltonne festgestellt. Das Feuer erlosch eigenständig, es entstand kein Sachschaden. Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben in die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es wurden Anzeigen bezüglich der Sachbeschädigung durch Feuer gefertigt.

