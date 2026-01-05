Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 27-Jähriger flüchtet über Gartenzaun

Weilerswist (ots)

Am Sonntag (4. Januar) kam es gegen 15.15 Uhr in einer Wohnung in der "Kölner Straße" in Weilerswist zu Streitigkeiten zwischen einem 27-Jährigen und einer 21-Jährigen. Dabei beschädigte ein 27-Jähriger Mobiliar. Die 21-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Als die Polizeibeamten eintrafen, entschied sich der 27-Jährige offenbar für eine kreative Flucht: Er verließ die Wohnung und lief von der "Rowerstraße" in Richtung der "Rheinstraße". Auf seiner Flucht kletterte er über einen hohen Gartenzaun und versteckte sich in einem angrenzenden Garten. Dort konnte er von der Polizeibeamten angetroffen werden. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl aufgrund mehrerer früher begangener Wohnungseinbrüche. Er wurde festgenommen und dem Gewahrsam der Polizeiwache Euskirchen zugeführt. Eine Anzeige bezüglich der Sachbeschädigung wurde gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell