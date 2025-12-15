Bundespolizeidirektion München: Fußballfans verunstalten Zugfahrgastbereich / Hoher Schaden bei DB Regio AG

Bundespolizeidirektion München

München; Ingolstadt (ots)

Am vergangenen Samstag (13. Dezember) kam es im Fanreiseverkehr anlässlich der Fußballbegegnung der Drittligisten FC Ingolstadt 04 gegen TSV 1860 München zu zahlreichen Sachbeschädigungen. Anhänger des TSV 1860 verunstalteten den Fahrgastbereich mit Graffiti und Aufklebern. Am späten Samstagnachmittag beschmierten Unbekannte den Fahrgastraum der Regionalbahn RB 16 im Streckenverlauf zwischen Ingolstadt Hauptbahnhof und München Hauptbahnhof. Die Täter beschmierten mit wasserunlöslicher Farbe u.a. Zugwände, Sitzgarnituren, Fenster und Spiegel und brachten zahlreiche Aufkleber an. Der Vorfall ereignete sich während der Rückfahrt vom Fußballspiel 1860 München gegen den FC Ingolstadt. Einsatzkräfte der Bundespolizei waren zur Ankunftsüberwachung der 1860-Fans am Münchener Hauptbahnhof eingesetzt und stellten die Sachbeschädigung gegen 18:47 Uhr fest. Die besprühte Fläche beträgt rund 60 Quadratmeter. Der bisher ermittelte Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Zudem hat die DB Regio AG Strafanzeige wegen einem weiteren Fall von Vandalismus erstattet. Auf der Hinfahrt nach Ingolstadt wurden ähnliche Beschädigungen an einem Zug festgestellt, die einen Schaden von rund 500 Euro verursachten.

