Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Scheuer Vierbeiner am S-Bahnhaltepunkt gesichert
Heimstetten (Lkr. München) (ots)
Am heutigen Morgen (12. Dezember) wurde die Bundespolizei gegen 6 Uhr über einen Fundhund am Haltepunkt Heimstetten informiert. Laut der Mitteilung einer DB-Mitarbeiterin hatte sich der Hund bereits im Gleisbereich aufgehalten. Sie konnte das verängstigte Tier einfangen und wartete am Bahnsteig auf Unterstützung. Bei Eintreffen der Streife zeigte sich der Hund sehr scheu und ließ sich nur mit einem Stück Brezel in ein Dienstfahrzeug der Bundespolizei locken. Ein Versuch, den Hund mittels Chip-Auslesung zu identifizieren, blieb erfolglos, da das Tier nicht gechippt war. Da es keine Hinweise auf den Besitzer gab, wurde der Hund im Tierheim Riem abgegeben, wo er nun betreut wird.
Hinweis: Die Bundespolizei appelliert an alle Tierhalter, ihre Haustiere mit einem Mikrochip kennzeichnen zu lassen. So ist im Falle eines Verlusts eine schnelle Identifikation und Rückführung möglich.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell