Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Unfall am Hauptbahnhof München
München (ots)
Am Donnerstagabend (11. Dezember) kam es am Bahnsteig 5/6 zu einem Unfall mit einem elektrischen Transportfahrzeug. Die betroffenen Gleise mussten daraufhin gesperrt und die Oberleitung geerdet werden. Verletzt wurde niemand. Ein 62-jähriger Mitarbeiter der Deutschen Bahn fuhr gegen 19:15 Uhr mit einem Elektrofahrzeug mit Ladefläche samt Anhänger auf dem Bahnsteig der Gleise 5 und 6. Beim Versuch das Gespann zu wenden, kippte der Anhänger und fiel in den Gleisbereich. Die Deutsche Bahn veranlasste aufgrund dessen eine Sperrung des betroffenen Gleises. Alarmierte Bundespolizisten nahmen den Sachverhalt auf und das hinzugezogene Technische Hilfswerk München barg den Anhänger aus dem Gleisbereich. Für die Bergungsmaßnahmen musste die Oberleitung abgeschaltet und durch den Notfallmanager der Deutschen Bahn geerdet werden. Hierfür wurde auch das Gleis 6 gesperrt. Nachdem der Anhänger von den Gleisen entfernt worden war, konnte die Sperrung gegen 22:00 Uhr wieder aufgehoben werden. Der Fahrer, der zum Unfallzeitpunkt nicht alkoholisiert war, erlitt keine Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.
Rückfragen bitte an:
Tim Oberfrank
Bundespolizeiinspektion München
Denisstraße 1 - 80335 München
Pressestelle
Telefon: 089 515 550 ? 1105
E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de
Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die
polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der
Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit
über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Zum
räumlichen Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München
gehören drei der vier größten bayerischen Bahnhöfe. Er umfasst neben
der Landeshauptstadt und dem Landkreis München die benachbarten
Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding,
Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech und Starnberg.
Sie finden unsere Wache und unseren Dienstsitz für die
nichtoperativen Bereiche mit dem Ermittlungsdienst in der Denisstraße
1, rund 500m fußläufig vom Hauptbahnhof entfernt. Das Revier befindet
sich im Ostbahnhof. Zudem gibt es Diensträume am Hauptbahnhof, in
Pasing und Freising. Weitere Informationen erhalten Sie über oben
genannte Kontaktadresse oder unter www.bundespolizei.de sowie unter
www.x.com/bpol_by .
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell