Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Falscher Polizei-Trainer entlarvt
Bundespolizei nimmt "Italian Agent" fest
Garmisch-Partenkirchen (ots)
Die Bundespolizei hat am Donnerstag (11. Dezember) einen falschen "Polizei-Trainer" in Garmisch-Partenkirchen festgenommen. Bei der Einreisekontrolle in einem Regionalzug aus Österreich hatte der 50-Jährige vorgegeben, für die italienische Polizei zu arbeiten. Die Beamten ließen sich nicht täuschen und entlarvten den Schwindler.
In seiner Tasche führte der Italiener sowohl eine Polizeimarke als auch einen Dienstausweis mit. Der gebürtige Amerikaner, der über einen gültigen italienischen Reisepass verfügte, gab den Bundespolizisten gegenüber an, Angehöriger einer internationalen Polizeieinheit zu sein und Polizisten zu trainieren. Als die Beamten den - laut Dienstausweis - "Italian Agent" damit konfrontierten, dass sie ihm hinsichtlich seiner Polizeizugehörigkeit keinen Glauben schenkten, musste dieser einräumen, dass er sich diesen Ausweis mithilfe des Internets selbst beschafft hatte. Tatsächlich wäre er als Servicekraft in einem Tiroler Hotel angestellt.
Am Garmisch-Partenkirchner Bahnhof musste der festgenommene italienische Staatsangehörige den Zug verlassen und den Bundespolizisten zur örtlichen Dienststelle folgen. Dort wurde er wegen Verschaffens falscher amtlicher Ausweise angezeigt. Auf Anordnung der verständigten Staatsanwaltschaft hatte er unter Berücksichtigung seiner mitgeführten Barmittel vorab 400 Euro als Sicherheit für das anstehende Strafverfahren zu hinterlegen. Anschließend konnte der in Österreich gemeldete Mann seine Reise wieder aufnehmen - ohne vermeintliche Polizeimarke und falschen Dienstausweis.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell