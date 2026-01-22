PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Durchsuchungen und Festnahmen nach versuchtem Tötungsdelikt

Ludwigshafen / Frankenthal (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 23.12.2025, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6185145

Nachdem es am 19.12.2025 zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines damals 24-Jährigen in der Ludwigsstraße gekommen war, dauern die intensiven und umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Kriminalpolizei Ludwigshafen weiter an.

Im Zuge der Ermittlungsmaßnahmen konnte bereits am 23.12.2025 ein damals 17-jähriger durch Polizeikräfte in Ludwigshafen vorläufig festgenommen und am 24.12.2025 dem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Der mittlerweile 18-Jährige wurde im Anschluss in eine Jugendstrafanstalt verbracht.

Zwischenzeitig führten die Ermittlungen zur Identifizierung sechs weiterer Tatverdächtiger im Alter von 15 bis 18 Jahren. Heute am Donnerstag (22.01.2026) führten Polizeikräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dursuchungsmaßnahmen an den Wohnanschriften der Tatverdächtigen in Ludwigshafen und Frankenthal durch. Hierbei konnten umfangreiche Beweismaterialien, u.a. Mobiltelefone, ein Computer, Kleidung und Vermummungsgegenstände aufgefunden und sichergestellt werden. Weiterhin wurden zwei verbotene Gegenstände (1 Totschläger und 1 Schlagring) aufgefunden und sichergestellt, deren Besitz nach dem Waffengesetz untersagt ist. Darüber wurden bei einem Beschuldigten und seinem Vater zahlreiche, als gestohlen gemeldete Werkzeuge sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Gegen einen der Tatverdächtigen, einen 18-Jährigen aus Ludwigshafen, war im Vorfeld durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags erwirkt worden. Der Tatverdächtige wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen und verhaftet. Er wurde noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, welcher den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Der 18-Jährige wurde ebenfalls in eine Jugendstrafanstalt verbracht.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 09:39

    POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht in der Kettlerstraße - Verursachendes Fahrzeug ermittelt

    Ludwigshafen (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 17.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6198218 Nachdem ein Unbekannter am 17.01.2026 einen Verkehrsunfall mit hohem Schaden verursachte und anschließend flüchtete, hat die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund am Unfallort sichergestellter Fahrzeugteile konnten ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 08:05

    POL-PPRP: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmorgen (20.01.2026), gegen 5:30 Uhr, missachtete ein 56-jähriger Autofahrer beim Abbiegen von der Von-Weber-Straße in die Mundenheimer Straße den Vorrang eines 57-jährigen Fahrradfahrers. Der Radfahrer musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Hierbei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 15:26

    POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagabend (20.01.2026) um 21:40 Uhr befuhr eine 29-Jährige mit ihrem grauen Mercedes Coupe die Hartmannstraße auf Höhe der Ecke Gartenstraße, als ihr ein silberfarbiges Fahrzeug mit Ludwigshafener-Kennzeichen entgegenkam. Beim Vorbeifahren streifte das Fahrzeug den Mercedes der 29-jährigen Frau, verursachte dabei einen Schaden am Außenspiegel und verließ im Anschluss unerlaubt die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren