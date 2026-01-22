Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Durchsuchungen und Festnahmen nach versuchtem Tötungsdelikt

Ludwigshafen / Frankenthal (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 23.12.2025, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6185145

Nachdem es am 19.12.2025 zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines damals 24-Jährigen in der Ludwigsstraße gekommen war, dauern die intensiven und umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Kriminalpolizei Ludwigshafen weiter an.

Im Zuge der Ermittlungsmaßnahmen konnte bereits am 23.12.2025 ein damals 17-jähriger durch Polizeikräfte in Ludwigshafen vorläufig festgenommen und am 24.12.2025 dem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Der mittlerweile 18-Jährige wurde im Anschluss in eine Jugendstrafanstalt verbracht.

Zwischenzeitig führten die Ermittlungen zur Identifizierung sechs weiterer Tatverdächtiger im Alter von 15 bis 18 Jahren. Heute am Donnerstag (22.01.2026) führten Polizeikräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dursuchungsmaßnahmen an den Wohnanschriften der Tatverdächtigen in Ludwigshafen und Frankenthal durch. Hierbei konnten umfangreiche Beweismaterialien, u.a. Mobiltelefone, ein Computer, Kleidung und Vermummungsgegenstände aufgefunden und sichergestellt werden. Weiterhin wurden zwei verbotene Gegenstände (1 Totschläger und 1 Schlagring) aufgefunden und sichergestellt, deren Besitz nach dem Waffengesetz untersagt ist. Darüber wurden bei einem Beschuldigten und seinem Vater zahlreiche, als gestohlen gemeldete Werkzeuge sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Gegen einen der Tatverdächtigen, einen 18-Jährigen aus Ludwigshafen, war im Vorfeld durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags erwirkt worden. Der Tatverdächtige wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen und verhaftet. Er wurde noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, welcher den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Der 18-Jährige wurde ebenfalls in eine Jugendstrafanstalt verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell