Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchtes Tötungsdelikt - Nachtragsmeldung

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 20.12.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6183475

Nachdem am 19.12.2025, gegen 21:40 Uhr, ein 24-Jähriger in der Ludwigstraße von mehreren Personen angegriffen worden war, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen sollen sechs bislang unbekannte Personen mit dem 24-Jährigen in Streit geraten sein. Im Verlauf des Streits sollen mehrere Personen den Mann attackiert haben. Er erlitt schwere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht mehr.

Die Angreifer konnten noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten. Sie werden als junge Männer beschrieben. Alle seien dunkel gekleidet gewesen und hatten dunkles Haar.

Haben Sie die Auseinandersetzung beobachtet? Können Sie Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

