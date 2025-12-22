PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 79-jähriger Frau

Frankenthal (ots)

Seit Montag, 22.12.2025, 11:00 Uhr wird eine in Frankenthal wohnende 79-Jährige Frau Christiane Elisabeth F. vermisst. Die Vermisste wurde gegen 11 Uhr am Ärztehaus / Haus Promedi zuletzt gesehen. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die Polizei, sowie die Feuerwehr Frankenthal suchen mit starken Kräften nach der 79-Jährigen. Unter anderem wird auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Aufgrund der Witterung, dem Alter der Vermissten und der bereits verstrichenen Dauer ihrer Abwesenheit wird auch die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten.

Beschreibung der 79-jährigen Frau F. -weiblich -79 Jahre alt -160cm groß -graues, glattes Haare -hagere Statur -bekleidet mit schwarzem, knielangem Mantel, weißer Jeans (vermutlich offen, Hose nur mit Gürtel befestigt), graue Turnschuhe ohne Schnürung, schwarze Handtasche

   - in der Handtasche befindet sich ein iClip mit Personalausweis 
     und Krankenkassenkarte und circa 20EUR Bargeld

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06233-313-3121 an die Polizei in Frankenthal zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

  • 22.12.2025 – 13:58

    POL-PPRP: Kind angesprochen - Zeugen gesucht

    Frankenthal (ots) - Am vergangenen Mittwoch (17.12.2025), gegen 13:15 Uhr, befand sich eine 10-Jährige auf dem Heimweg von der Schule in Frankenthal, als sie in der Mörscher Straße durch einen unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Mann rief dem Mädchen zunächst zu, dass sie stehen bleiben soll. Als die 10-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, sei ihr der Mann bis zu einem Drogerie-Geschäft in der Wormser ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 12:47

    POL-PPRP: Autofahrer kollidiert mit Streifenwagen

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (21.12.2025), gegen 22:10 Uhr, war ein 37-jähriger Autofahrer auf der Pettenkoferstraße in Richtung Industriestraße unterwegs. An der Krezung zur Erzbergerstraße missachtete er die Vorfahrt eines auf der Erzbergerstraße in Richtung Bürgermeister-Grünzweig-Straße fahrenden Streifenwagens (keine Einsatzfahrt). Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Beide Polizeikräfte wurden ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 12:46

    POL-PPRP: Diebstahl aus Keller - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen Freitag (19.12.2025), 18 Uhr, und Sonntag (21.12.2025), 7 Uhr, brachen Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kanalstraße (Höhe Bürgermeister-Grünzweig-Straße) ein und entwendeten Werkzeuge und Elektrogeräte. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per ...

    mehr
