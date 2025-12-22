Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 79-jähriger Frau

Frankenthal (ots)

Seit Montag, 22.12.2025, 11:00 Uhr wird eine in Frankenthal wohnende 79-Jährige Frau Christiane Elisabeth F. vermisst. Die Vermisste wurde gegen 11 Uhr am Ärztehaus / Haus Promedi zuletzt gesehen. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die Polizei, sowie die Feuerwehr Frankenthal suchen mit starken Kräften nach der 79-Jährigen. Unter anderem wird auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Aufgrund der Witterung, dem Alter der Vermissten und der bereits verstrichenen Dauer ihrer Abwesenheit wird auch die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten.

Beschreibung der 79-jährigen Frau F. -weiblich -79 Jahre alt -160cm groß -graues, glattes Haare -hagere Statur -bekleidet mit schwarzem, knielangem Mantel, weißer Jeans (vermutlich offen, Hose nur mit Gürtel befestigt), graue Turnschuhe ohne Schnürung, schwarze Handtasche

- in der Handtasche befindet sich ein iClip mit Personalausweis und Krankenkassenkarte und circa 20EUR Bargeld

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06233-313-3121 an die Polizei in Frankenthal zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

