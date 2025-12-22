PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Keller - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Freitag (19.12.2025), 18 Uhr, und Sonntag (21.12.2025), 7 Uhr, brachen Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kanalstraße (Höhe Bürgermeister-Grünzweig-Straße) ein und entwendeten Werkzeuge und Elektrogeräte.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 12:46

    POL-PPRP: Rollerfahrer stürzt bei Flucht vor Polizei

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (21.12.2025), gegen 16:10 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei, dass sich mehrere Jugendliche auf einem abgesperrten Privatgelände in der Wattstraße aufhalten. Bei Eintreffen der Polizeikräfte flüchtete ein 15-Jähriger mit seinem 13-jährigen Beifahrer auf einem Motorroller von der Örtlichkeit. Der 15-Jährige flüchtete über einen Feldweg, wo er in einer Kurve die Kontrolle über den ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 12:25

    POL-PPRP: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 19.12.2025 (15 Uhr) und dem 21.12.2025 (8:30 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Garage im Kaiserwörthdamm ein und entwendeten etwa 20 Laubbläser der Firma Stihl. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Haben Sie etwas beobachtet oder können Informationen zum Tathergang geben? Hinweise bitte an die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren