POL-PPRP: Tödlicher Verkehrsunfall mit Straßenbahn Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am Sonntagabend (21.12.2025), gegen 21:45 Uhr, kam es in Ludwigshafen auf Höhe der Kreuzung Saarlandstraße/Von-Weber-Straße zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn. Der 39-jährige Straßenbahnfahrer befuhr die Gleise der Saarlandstraße kommend von der Heinigstraße in Fahrtrichtung Rheingönheimer Straße. Der 41-jährige Fußgänger überquerte trotz roter Fußgängerampel zunächst die Fahrbahn der Saarlandstraße kommend von der Von-Weber-Straße in Laufrichtung Georg-Herwegh-Straße und überschritt hierbei auch den Gleisbereich der Straßenbahn. Trotz Notbremsung konnte der Straßenbahnfahrer nicht mehr bremsen und erfasste den Fußgänger. Der Mann erlitt hierdurch schwerste Verletzungen und erlag diesen, trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, noch an der Unfallstelle. Der Straßenbahnfahrer sowie Ersthelfer wurden durch die hinzugerufene Notseelsorge betreut. Von der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallherganges beauftragt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallörtlichkeit bis zum 22.12.2025, 01:30 Uhr großräumig abgesperrt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizei Ludwigshafen dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

