Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Geschäftsraum

Ludwigshafen, Limburgstraße (ots)

Am späten Freitagvormittag (11:30 Uhr) brach ein 39-jähriger Mann aus Ludwigshafen in einen Geschäftskomplex ein, in dem er eine Fensterscheibe mittels eines Steins zerstörte. Im Innern entwendete er Lebensmittel und verzehrte diese unmittelbar. Der Mann konnte durch die alarmierte Streife im Gebäude wahr- und festgenommen werden. Hierbei musste das Distanzelektroimpulsgerät eingesetzt werden, wodurch der Mann jedoch nicht verletzt wurde. Der 39-Jährige wurde, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. Durch den Einbruch entstand ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Rolf Weber
Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

