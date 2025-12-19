Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstag (18.12.2025) wurde im Zeitraum zwischen 12:12 Uhr bis 21:15 Uhr in der Adelheid-Braun-Straße (Nahe Hans-Purrmann-Straße) in ein Einfamilienhaus eingebrochen und Bargeld und Schmuck entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000 Euro.

Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

