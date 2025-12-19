Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Frankenthal (ots)

Am Donnerstag (18.12.2025) wurde im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr bis 14:30 Uhr in der Nachtweidestraße (Nahe Kalkofenweg) in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen und Bargeld sowie Schmuck entwendet.

Ebenfalls am Donnerstag (18.12.2025) wurde im Zeitraum zwischen 15 Uhr bis 19 Uhr in der Herderstraße (Nahe Hildenbrandstaße) in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist noch unklar, ob bei der Tat etwas entwendet wurde.

Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

