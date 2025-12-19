PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Frankenthal (ots)

Am Donnerstag (18.12.2025) wurde im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr bis 14:30 Uhr in der Nachtweidestraße (Nahe Kalkofenweg) in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen und Bargeld sowie Schmuck entwendet.

Ebenfalls am Donnerstag (18.12.2025) wurde im Zeitraum zwischen 15 Uhr bis 19 Uhr in der Herderstraße (Nahe Hildenbrandstaße) in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist noch unklar, ob bei der Tat etwas entwendet wurde.

Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Patrick Lies
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 13:40

    POL-PPRP: Beim Fahrstreifenwechsel Unfall verursacht

    Ludwigshafen (ots) - Ein 53-jähriger LKW-Fahrer wechselte am Donnerstagabend (18.12.2025, 18:29 Uhr) auf der Carl-Bosch-Straße den Fahrstreifen und übersah hierbei einen neben ihm fahrenden 43-jährigen Autofahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der 43-Jährige wurde verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 13:39

    POL-PPRP: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen im Zeitraum vom 27.11.2025, 8 Uhr, bis zum 18.12.2025, 16 Uhr, zwei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Fröbelstraße (Nähe Wanderstraße) auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 13:39

    POL-PPRP: Unfallflucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Mittwoch (17.12.2025, 21:30 Uhr) auf Donnerstag (18.12.2025, 12:30 Uhr) wurde in der Ebernburgstraße (Nahe Kropsburgstraße) ein geparkter Skoda Fabia vermutlich von einem anderen Fahrzeug beim Parkvorgang am Heckstoßfänger beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne den Unfall zu melden. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren